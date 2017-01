"Wash-wash"-Betrüger in Waldshut festgenommen Facebook-Freundschaft kostet Frau Vermögen

"Wash-wash"-Betrüger in Waldshut festgenommen

Es fing an mit einer harmlosen Freundschaftsanfrage auf Facebook. Am Ende war eine gutgläubige Frau aus dem Landkreis Waldshut über eine Viertelmillion los.

Die Betrüger ließen sich viel Zeit - und folgten einer besonders perfiden Masche. Alles begann im Frühjahr 2016 mit einer Freundschaftsanfrage auf Facebook. Ein angeblicher Mitarbeiter einer UN-Friedensmission gab vor, dass er in Syrien fünf Millionen US-Dollar gefunden habe und das Geld für die Familien von Opfern außer Landes schaffen wolle.

Viel später wandten wandten die Betrüger dann den "Wash-wash"-Trick an, um die Frau endgültig zu überzeugen. Dazu schickten sie ihr zunächst einen Tresor mit schwarzen Papieren. Und es fand sogar ein reales Treffen statt. Ein angeblicher Diplomat führte ihr dabei vor, wie sie die vermeintlichen Geldscheine mit Hilfe einer Chemikalie waschen könne. Die Frau wurde so überredet, weitere 160.000 Euro für Chemikalien auszugeben.

Die hohen Überweisungen machten schließlich Angehörige der Frau stutzig. Sie verständigten die Polizei. So konnte zumindest einer der Männer, der angebliche Diplomat, bei einem weiteren Treffen Mitte Dezember in Waldshut festgenommen werden. Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft.