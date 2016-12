Schneemangel im Schwarzwald Winterblues statt Skizirkus

Ausgerechnet zwischen Weihnachten und Neujahr steht der Schwarzwald fast völlig schneelos da. An Skifahren ist derzeit nicht zu denken - bis auf eine Ausnahme.

Wie die Hochschwarzwald Tourismus GmbH mitteilt, soll an Silvester zumindest eine Piste planiert werden und auch ein Skilift in Betrieb sein. Die Schneekanonen sind offenbar seit einer Woche wenigstens nachts im Einsatz. Schlitten gefahren wird bereits am höchsten Berg des Schwarzwaldes. Feldberg- und Belchenbahn sind für Wanderer geöffnet. Skilifte sind in Muggenbrunn, Menzenschwand und am Notschrei in Betrieb. Auch dort gibt es Pisten mit Kunstschnee.

Das Münstertal zwar von der Sonne verwöhnt. Aber seit Wochen ohne eine einzige Schneeflocke. Winterblues auf den steilen Hängen. Dort, wo jetzt eigentlich der pralle Skizirkus toben sollte. Und Liftbetreiber die auch diese Saison noch auf ein Wunder hoffen müssen. Sonnenbad statt Schneevergnügen auch in Todtmoos. Hier können die Schlittenhunde und ihre Musher derzeit nur auf Rädern trainieren. Noch hoffen sie auf Schnee bis zum Wettkampf Ende Januar. Hoffnungslos dagegen die Situation der Skilifte in Todtmoos. Die Anlagen sind total veraltet. Sie werden abgebaut.

Walking Stöcke statt Langlaufski

Auch ein Ruderer-Team aus Essen muss sich notgedrungen an den Schneemangel anpassen. Walking Stöcke statt Langlauftraining. Eine Entwicklung die besonders tiefere Lagen, aber auch den Feldberg nicht verschonen wird, so die Klimaforscher. Umweltmeteorologe Dirk Schindler von der Uni Freiburg sagt voraus, dass die kleineren Skilifte in den mittleren Lagen "deutlich größere Probleme bekommen werden."

Feldberg glaubt an Zukunft des Wintersports