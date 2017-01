Rathausmitarbeiterin in Buchenbach Kündigung nach "Reichsbürger"-Auskunft

Eine Gemeindemitarbeiterin in Buchenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat sich – offenbar versehentlich – in die Parallelwelt der sogenannten Reichsbürger verirrt.

"Natürliche Personen haben einen Familiennamen – Sachen einen Namen" und "Die Personalausweise sind Sklavenverträge nach Handelsrecht" - solche schrägen Antworten schrieb eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung am 28. Dezember vergangenen Jahres auf dem offiziellen Briefpapier ihrer Gemeinde an einen Bürger. Der hatte ihr zuvor persönlich und schriftlich einige merkwürdige Fragen wegen angeblich "falschen Eintragungen" in seinem Personalausweis gestellt. Unter anderem fragte er: "Warum steht in meinem Ausweis nur der Name und nicht der Familienname?", "Warum sind die Buchstaben auf meinem Ausweis alle in Großbuchstaben?" oder "Warum ist die eingetragene Staatsangehörigkeit Deutsch und nicht Deutscher?"