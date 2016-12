Mordfall Maria L. in Freiburg Weitere Zeugen gesucht

Mordfall Maria L. in Freiburg

Die Polizei in Freiburg hat im Mordfall Maria L. einen weiteren Zeugenaufruf gestartet. Der unter Tatverdacht stehende Flüchtling aus Afghanistan schweigt nach wie vor.

Hier an der Dreisam wurde Maria L. in der Nacht zum 16.10.2016 getötet

Die Polizei sucht jetzt nach einer Radfahrerin, die in der Nacht zum 16. Oktober an der Dreisam unterwegs war. Außerdem fragt sie nach einer weiteren Frau, die mit der Straßenbahn fuhr, in der auch der Tatverdächtige saß. Das haben Auswertungen von Videomaterial ergeben. Offen ist außerdem noch immer die Frage, woher das Fahrrad stammt, mit dem der Tatverdächtige zum Tatzeitpunkt unterwegs war.