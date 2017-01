Heiße Spur im Endinger Mordfall DNA führt nach Kufstein – Ein Serienmörder?

In den Ermittlungen zum Mord an einer Endinger Joggerin gibt es eine entscheidende neue Entwicklung. Der Täter hat ganz offensichtlich schon einmal zugeschlagen – und zwar in Tirol.

Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler der Soko "Erle" davon aus, dass das Tötungsdelikt an der 27-jährigen Joggerin aus Endingen im November 2016 in Tatzusammenhang mit dem Tötungsdelikt an einer 20-jährigen Studentin im Januar 2014, im österreichischen Kufstein (Tirol) steht. Die junge Frau, eine französische Austausch-Studentin aus Lyon, war damals alleine gegen Mitternacht an der Inn-Ufer-Promenade zu Fuß unterwegs zu zwei Freundinnen, als sie von einem Unbekannten angegriffen und mit einer Eisenstange erschlagen wurde. Auch sie wurde Opfer eines Sexualdeliktes. Trotz intensiver Ermittlungsarbeit gelang es den österreichischen Fahndern bislang nicht, einen Tatverdächtigen zu ermitteln.