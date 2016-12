Gut zu wissen Umtauschen, kein Problem?

3:29 min | Do, 22.12.2016 | 18:45 Uhr | Landesschau Baden-Württemberg | SWR Fernsehen BW

Weihnachtszeit – Geschenkezeit! Doch was tun, wenn das Geschenk nicht ankommt? Einfach rein ins Geschäft und die Geschenke wieder umtauschen? So einfach ist die Lage nicht!

Ein Geschenke-Klassiker: die Armbanduhr. Und wenn diese nicht gefällt wird sie eben gegen Bargeld umgetauscht. Ob ein Händler sich darauf einlässt oder nicht, kann er selber entscheiden. Bei der Galeria Kaufhof beispielsweise ist das gar keine Frage. "Wir tauschen um ohne Wenn und Aber", so Wolfgang Knoll von Galeria Kaufhof. Doch einen gesetzlichen Anspruch hat der Kunde nicht, erklärt Barbara Durst von der Verbraucherzentrale Freiburg.

In jedem Fall den Kassenbon aufheben, den verlangen viele Händler beim Umtausch. Und wie sieht es mit Gutscheinen aus? Die werden als Geschenke immer beliebter. Doch einen Gutschein einfach in Bargeld umtauschen – das geht nicht. Und ob der Verkäufer Restbeträge ausbezahlt, ist reine Kulanz.

Anders als im Laden kann der Kunde die Ware bei Nichtgefallen problemlos umtauschen. 14 Tage lang hat er Zeit, seinen Widerruf schriftlich zu formulieren, dann gibt es Geld zurück. In der Weihnachtszeit verlängern viele Online-Händler übrigens die Widerrufsfrist. Und wie sieht es mit den Rücksendekosten aus? Die muss der Kunde selber übernehmen, der Händler ist nicht verpflichtet, sie zu erstatten. Übrigens: wer auf Nummer sicher gehen will, fragt die Lieben einfach nach ihren Wünschen, dann gibt’s auch keine langen Gesichter am Weihnachtsabend.