Großeinsatz in Zahnklinik Freiburg Sechs Verletzte nach Brand in Krankenzimmer

Bei einem Brand in der Uniklinik Freiburg sind nach Angaben der Polizei am Mittwochabend fünf Patienten und eine Mitarbeiterin leicht verletzt worden, weil sie sich Rauchgasvergiftungen zuzogen. Das Feuer war kurz vor 21:00 Uhr im vierten Stock in einem Patientenzimmer ausgebrochen, das vollständig ausbrannte. Die Ursache für den Brand ist laut Polizei bislang unklar. Alle 21 Patienten der Zahnklinik mussten evakuiert werden. Sie wurden auf Rolltragen und in Rollstühlen in Krankentransporter gebracht und innerhalb des Klinik-Areals verlegt. Die sechs Verletzten wurden den Angaben zufolge im benachbarten Notfallzentrum der Universitätsklinik behandelt.