Entscheidung über AKW-Zukunft Fessenheim Aus für AKW Fessenheim näher gerückt

Der Verwaltungsrat des französischen Stromkonzerns EDF hat am Dienstag in Paris eine Entschädigungsvereinbarung mit dem französischen Staat akzeptiert. Allerdings will die EDF den notwendigen Antrag auf Ende der Betriebserlaubnis noch nicht stellen, sondern weiter verhandeln. Dies sagte der Gewerkschaftssekretär der CGT in Fessenheim dem SWR auf Nachfrage. Damit ist der Weg zwar frei für einen Entzug der Betriebserlaubnis, die Schließung selbst dürfte sich aber verzögern. Offizielle Stellungnahmen der EDf liegen noch nicht vor.