Stuttgarter Anwohner haben die Nase voll vom Feinstaub OB Kuhn reagiert gelassen auf Strafanzeige

Über 130 Mikrogramm Feinstaub am Wochenende in Stuttgart: Die Werte gehen trotz Feinstaubalarms durch die Decke. Nun gibt es eine Strafanzeige besorgter Bürger. Stuttgarts OB Kuhn bleibt entspannt.

Feinstaub in Stuttgart

Die beiden Anwohner aus dem Stuttgarter Kernerviertel werfen Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) und Regierungspräsident Wolfgang Reimer Körperverletzung mit Todesfolge und unterlassene Hilfeleistung vor. Kuhn und Reimer hätten nicht alles in ihrer Macht Stehende getan, um die EU-Richtlinie gegen Feinstaub umzusetzen. Binnen kürzester Zeit müssten die Feinstaubwerte gesenkt werden - so wie es auch die EU-Kommission verlange.

Am Samstag und auch am Sonntag wurden in der Stuttgarter Innenstadt 134 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen. Damit ist der Wert seit Mittwoch (63 Mikrogramm) jeden Tag weiter gestiegen (Donnerstag: 107, Freitag: 128). Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes sprach von einem "besorgniserregenden Zustand". Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.