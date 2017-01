Touristikmesse CMT in Stuttgart Reiselust der Deutschen bleibt hoch

Trotz Terror reisen die Deutschen gern und viel. Das sagt eine Studie, die am Freitag im Vorfeld der Touristikmesse CMT in Stuttgart vorgestellt wurde. Aber die Ziele haben sich verändert.

Auch 2017 werde ein starkes Reisejahr, so der Tourismusexperte Martin Lohmann am Freitag vor dem Auftakt zur Reisemesse "Caravan Motor Touristik" (CMT) in Stuttgart. Der Forscher stellte eine Studie der Forschungsgemeinschaft "Urlaub und Reisen" vor, laut der die Menschen im Jahr 2016 genauso oft gereist sind wie 2015 - 69 Millionen Mal pro Jahr. Allerdings habe es aufgrund von Terroranschlägen Verschiebungen bei den Urlauberströmen gegeben. Anstatt in die Türkei oder nach Ägypten zog es die Deutschen eher nach Spanien oder Griechenland. Auch die deutschen Urlaubsziele legten zu.