Vorläufige Tourismuszahlen für Land und Region Rekordergebnis erwartet

"2016 war ein hervorragendes Jahr für den Tourismus in Baden-Württemberg. Ich bin zuversichtlich, dass wir erstmals die Marke von 51 Millionen Übernachtungen im Land überschreiten werden", so Justizminister Wolf am Montag in Stuttgart. Das entspricht einem Plus von drei Prozent bei den Ankünften und Übernachtungen im Land. Davon profitiert auch die Region Stuttgart: Einschließlich des Monats November verzeichne man ein Plus von drei Prozent bei den Gästezahlen im Vergleich zum Vorjahr, sagte der Geschäftsführer von Region Stuttgart Marketing Armin Dellnitz dem SWR. Das macht mehr als 8,5 Millionen Übernachtungen in der Region Stuttgart. Das sei ein "sehr gutes" Ergebnis, so Dellnitz.