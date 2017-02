S-Bahn Stuttgart Ohnmächtige Fahrgäste in überfüllter S-Bahn

Beschwerden über brechend volle Nahverkehrszüge in Stuttgart häufen sich - bislang blieben schlimme Folgen aus. Jetzt aber kollabierten mehrere Fahrgäste in einer S-Bahn.

Die laut Bundespolizei extrem volle S-Bahn der Linie S2 war am Dienstagmorgen von Stuttgart-Bad Cannstatt in Richtung Hauptbahnhof unterwegs.

In der hoch ausgelasteten Bahn seien drei Reisende kreislaufbedingt kurzeitig ohnmächtig geworden, eine 60 Jahre alte Frau und zwei Männer Mitte 40. Beim Halt am Hauptbahnhof seien die drei Fahrgäste wieder bei Bewusstsein gewesen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Die Frau hatte sich bei ihrem Sturz am Nacken verletzt. Sie wurde vorsichtshalber in eine Klinik gebracht.