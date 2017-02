Sondersitzung S21-Lenkungskreis Wie gefährlich ist Anhydrit für Stuttgart 21?

Das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart als Projektpartner haben die Deutsche Bahn für Mittwoch in eine Sondersitzung des sogenannten Lenkungskreises gezwungen.

Land und Stadt wollen dabei Antworten zu drängenden Fragen rund um den Anhydrit bekommen. Durch dieses Gestein sollen mehrere Tunnel des Bahnprojekts Stuttgart 21 führen. Es werde darüber zu sprechen sein, kündigte Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) an, ob es durch das Anhydrit zu Schäden kommen könne, die Tunnelsperrungen nötig machten. "Dies hätte dramatische Auswirkungen auch auf den Nahverkehr", sagte Kuhn. Er erwarte Klarheit darüber, wie die Bahn Risiken ausschließen möchte.

Auslöser der Sondersitzung ist ein Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Dieses Gutachten besagt, dass die Bahntunnel, die in der Anhydrit-Gesteinsschicht unter Stuttgart verlaufen, zu einem Dauersanierungsfall werden könnten. Nicht nur beim Bau sei mit Schwierigkeiten zu rechnen, sondern auch nach der Inbetriebnahme der Tunnel.

Der überraschende Rücktritt von Bahnchef Rüdiger Grube wird laut Stuttgart-21-Projektbüro kein Thema beim Treffen des Lenkungskreises sein. Auch werde der neue Infrastrukturvorstand der Bahn und Ex-Kanzleramtsminister, Ronald Pofalla, nicht an dem Treffen in Stuttgart teilnehmen. Da es sich um eine Sondersitzung handele, werde Pofalla, der auch für Stuttgart 21 zuständig ist, erst an der nächsten Sitzung des Gremiums im April teilnehmen, hieß es.