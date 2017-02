Fernsehturm Stuttgart 24 Stunden für Besucher geöffnet

Am kommenden Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ist der Stuttgarter Fernsehturm rund um die Uhr geöffnet - mit Lounge-Bereich, Sonnenaufgangsfrühstück und Gewinnspiel.

Für hungrige Nachtschwärmer und Frühaufsteher gibt es am Sonntagmorgen, 5. Februar, ab 5 Uhr zum Sonnenaufgang Laugen-Türmle zum Frühstück. Langschläfer können aber auch noch am Nachmittag ihr "Türmle to go" kaufen. Für die kleinen Besucher gibt es Luftballons und den beliebten Turm-Bastelbogen (solange der Vorrat reicht).