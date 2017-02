E-Marke von Daimler Produktion auch in Sindelfingen

Ab 2019 will Daimler groß in den Markt für E-Autos einsteigen. Dann soll das erste Auto der neuen Marke EQ in Serie gehen - made in Bremen. Aber Sindelfingen geht nicht leer aus.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

1:09 min | Mi, 1.2.2017 | 18:00 Uhr | SWR Fernsehen BW Mehr Info Daimler erweitert Produktion Elektro-Autos künftig auch aus Sindelfingen Der Stuttgarter Daimler-Konzern wird auch in Sindelfingen Elektro-Autos produzieren. Damit soll die Beschäftigung an dem Standort langfristig gesichert werden.

Der Stuttgarter Daimler-Konzern will die Autos der neuen Elektromarke EQ neben Bremen auch in seinem Werk in Sindelfingen bei Stuttgart bauen, dem weltweit größten Mercedes-Benz-Produktionswerk.

EQ-Ober- und Luxusklasse

In Sindelfingen sollen die Modelle der Ober- und Luxusklasse vom Band rollen, teilte Daimler am Mittwoch in Stuttgart mit. Eine entsprechende Vereinbarung haben Daimler und der Betriebsrat geschlossen. Sindelfingen ist nach Bremen damit der bislang einzige Standort, an dem Autos der E-Marke gefertigt werden. 2019 soll das erste Fahrzeug der neuen Marke EQ, ein Stadtgeländewagen, in Serie gehen, das in Bremen gebaut wird.

Mit der Vereinbarung wird die künftige Auslastung des Werks Sindelfingen gesichert. Diese Vereinbarung sichere insgesamt die Zukunft der Sindelfinger Mannschaft, so der Betriebsratsvorsitzende Ergun Lümali. Am Standort Sindelfingen sind mehr als 25.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Kein eigenes Werk für Elektroautos

An welchen Standorten weitere EQ-Modelle produziert werden, werde in Abhängigkeit von der Nachfrage entschieden, hieß es. Ähnlich wie im Kompaktwagenwerk in Rastatt, wo bereits die B-Klasse mit Elektromotor gebaut wird, oder im Smart-Werk in Hambach, sollen die Elektroautos gleichzeitig mit Verbrennungsmotoren auf der gleichen Linie in Serie gefertigt werden, so ein Daimler-Sprecher. Die Mitarbeiter sollen dafür speziell geschult werden. Damit entscheidet sich Daimler, ähnlich wie andere Autobauer, zunächst dagegen, für die Elektroautos ein neues Werk zu errichten.

Milliardeninvestitionen in neue Marke