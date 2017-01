AfD-Nominierungsparteitag in Nürtingen Polizei und Stadt bereiten sich auf Proteste vor

AfD-Nominierungsparteitag in Nürtingen

Am Samstag und Sonntag findet der Nominierungsparteitag der AfD in Nürtingen statt. Zahlreiche Gegenveranstaltungen sind geplant. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor.

Beim AfD-Bundesparteitag im Mai in Stuttgart kam es ebenfalls zu Protesten (Archivbild).

Bisher sind vier größere Protestveranstaltungen gegen den AfD-Parteitag in der Stadthalle bei der Nürtinger Stadtverwaltung angemeldet. Die größte bilde die des bürgerlichen Aktionsbündnisses "Nürtingen ist bunt", sagte ein Sprecher der Stadt dem SWR. 500 Personen seien derzeit für die Veranstaltung ab 9 Uhr auf dem Schillerplatz angekündigt. Außerdem seien weitere kleine Kundgebungen aus dem linken Spektrum mit je 30 bis 50 Personen angemeldet.

Die Polizei bereitet sich auf das Wochenende mit einem Großaufgebot vor. "Wir halten entsprechende Kräfte bereit und sind mit mehreren hundert Einsatzkräften vor Ort", so Josef Hönes, Sprecher der Polizei Reutlingen. "Wir erwarten neben mehreren hundert friedlichen Demonstranten ein ähnliches Potential gewaltbereiter, überwiegend dem linksautonomen Spektrum zuzuordnenden Personen." Über das Internet sei zu einer Blockade des Zugangs zu der AfD-Nominierungsveranstaltung aufgerufen worden.

Aus Sicherheitsgründen sperrt die Polizei über das Wochenende einige Straßen rund um die Stadthalle in Nürtingen. Betroffen sind unter anderem die Uhlandstraße und die Steinenbergstraße bis zur Europastraße. Die Komplettsperrung beginnt am Samstag um 6 Uhr und dauert bis Sonntag um 20 Uhr. Der Wochenmarkt wird laut Stadtverwaltung stattfinden, es würden lediglich einige Marktstände verschoben.

Beim AfD-Bundesparteitag im Mai in Stuttgart gab es ebenfalls Proteste gegen die Partei. Neben einer Kundgebung mit knapp 2000 Teilnehmern in der Stuttgarter Innenstadt demonstrierten auf dem Veranstaltungsgelände auf der Stuttgarter Messe knapp 1500 Menschen. Die Polizei nahm etwa 400 Randalierer in Gewahrsam.