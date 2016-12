Test der Zeitschrift "Auto Bild" Porsche-Werkstätten schneiden schlecht ab

Werkstätten des Sportwagenbauers Porsche fallen bei Arbeitsleistung und Service durch. Zu diesem Ergebnis kommt die Zeitschrift "Auto Bild" in einem Test in acht Porsche-Werkstätten.

Gemeinsam mit der Prüforganisation Dekra hat die Autozeitschrift acht Porsche-Werkstätten unter die Lupe genommen. Dafür hatte sie nach eigenen Angaben je einen Porsche 911 mit Fehlern präpariert. So seien Schrauben am Unterboden entfernt worden, ein kaputtes Wischerblatt montiert und zu wenig Kühlwasser eingefüllt worden.

Laut "Auto Bild" vom Freitag wurde in fünf von acht Werkstätten die lose Unterbodenverkleidung nicht entdeckt. Dies sei bei den bis zu 300 Stundenkilometer schnellen Fahrzeugen lebensgefährlich, so die Zeitschrift. Die Porsche-Werksniederlassung in Stuttgart-Zuffenhausen erhielt in dem Test die Note mangelhaft. Laut der Zeitschrift habe man dort vier von insgesamt sechs in den Testwagen eingebauten Fehlern nicht erkannt.