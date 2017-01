Feinstaubalarm in Stuttgart Rekordverdächtige Werte

Der Feinstaubalarm in Stuttgart dürfte mindestens bis zum Wochenende anhalten. Am Stuttgarter Neckartor wurden am Montag rekordverdächtige 188 Mikrogramm Feinstaub gemessen.

Dass die Werte am Montag so hoch waren, hängt nicht nur mit der austauscharmen Wetterlage zusammen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wies auch die Inversionsschicht mit 150 Metern eine besonders geringe Höhe auf. Das ist vergleichbar mit einem Deckel, der von der wärmeren Luft in höheren Lagen nach unten gedrückt wurde und so die Feinstaubpartikel am Boden konzentrierte. Diese Schichte dehnte sich am Dienstag auf eine Höhe von 700 Metern aus - die Feinstaubwerte sanken am Neckartor auf 116 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.