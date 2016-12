Zwei Opfer nehmen Entschädigung an

Die S21-Gegner Dietrich Wagner und Daniel Kartmann nehmen die Entschädigungsangebote des Landes Baden-Württemberg an. Beide waren Opfer des Wasserwerfereinsatzes am "Schwarzen Donnerstag".

Die beiden Demonstranten wurden bei dem rechtswidrigen Wasserwerfereinsatz am 30. September 2010 schwer am Auge verletzt. Der Rentner Dietrich Wagner ist durch die Druckstöße des Wasserwerfers fast erblindet. Ihm waren 120.000 Euro Schadenersatz angeboten worden. Wagner hatte zunächst gesagt, dass das Geld noch nicht einmal für eine behindertengerechte Wohnung ausreiche. Er nahm das Angebot aber an. "Es ist schön, wenn das Ganze mal befriedet und vorbei ist", sagte er.