Bei Feinstaubalarm in Stuttgart Verbot von Komfortkaminen soll ab März gelten

Das Landesverkehrsministerium will ab dem 1. März 2017 bei Feinstaubalarm den Betrieb von sogenannten Komfortkaminen verbieten. Details hat das Ministerium am Freitag bekanntgegeben.

Das Verbot gilt für Kamine, die eine bereits vorhandene Heizung ergänzen und nicht den Grundbedarf an Wärme decken. Von der Regelung nicht betroffen sind Pellet-Heizungen oder Systeme mit kontrollierter Verbrennung und Abgasreinigung. Endgültige Gespräche über die Verbotsverordnung würden im Februar im Kabinett geführt, so ein Ministeriumssprecher am Freitag in Stuttgart. Ab dem 1. März solle das Verbot dann umgesetzt werden. Es gilt für das Gemeindegebiet Stuttgart.