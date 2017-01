AfD-Landesparteitag in Nürtingen Presse soll erneut ausgeschlossen werden

Die baden-württembergische AfD wird wohl auf ihrem Landesparteitag am kommenden Wochenende in Nürtingen die Presse ausschließen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Presse bei der AfD draußen bleiben muss.

Der AfD-Landesvorstand hat "mit klarer Mehrheit" bei einer Gegenstimme eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen, sagte der AfD-Landesvorsitzende Lothar Maier dem SWR. Beschlossen wird der Ausschluss aber erst auf dem Parteitag selbst. Maier will dem "nicht vorgreifen", geht aber davon aus, dass der Parteitag die Presse mit Mehrheit ausschließen wird, wie schon zuletzt bei dem Landesparteitag in Kehl.



Zum Abschluss des zweitägigen Treffens in Nürtingen wird die AfD dort am Sonntag (22.1.2017) um 15:00 Uhr eine Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Parteitags geben. Erwartet wird eine komplette Liste mit den Kandidaten und Kandidatinnen aus Baden-Württemberg für die Bundestagswahl im September. Bei dem Parteitag in Kehl (19./20.11.2016) hatte die AfD lediglich die ersten Plätze der Liste gewählt.