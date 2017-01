ADAC prüft Fernbusbahnhöfe Stuttgart ist Testsieger

Der Fernbusbahnhof in Stuttgart ist bei einem bundesweiten Test des ADAC auf Platz eins gelandet. Der Halt in Mannheim belegte in der Rangliste des Automobilclubs Rang fünf. Noch gibt es viel zu bemängeln.

Neuere Bahnhöfe, wie der in Stuttgart, schnitten eher gut ab (Archivbild)

Der Stuttgarter Halt konnte sich als Testsieger über die Note "gut" freuen. Gelobt wurden unter anderem die mehrsprachigen elektronischen Anzeigen und Durchsagen, die komplette Überdachung und die vielen Parkmöglichkeiten. Außerdem gibt es Duschen und Baby-Wickelplätze. Kritik gab es allerdings am Standort. Der Fernbushalt liegt am Stuttgarter Flughafen und damit gut 25 Autominuten von der Innenstadt entfernt.

Der Mannheimer Fernbusbahnhof landete in der Rangliste zwar auf Platz fünf, wurde vom ADAC aber nur mit der Note "ausreichend" bewertet. Am schlechtesten schnitten die Fernbushalte in Göttingen und Bremen ab.

Bahnhöfe oft nicht rollstuhlgerecht

Kritisiert wurde zum Beispiel die Barrierefreiheit. So sei der Bürgersteig oft zu schmal für Rollstuhlfahr. Zudem gebe es in den Bahnhöfen oft zu wenig Service-Einrichtungen und automatische Türen. An vielen Stationen fehlten elektronische Anzeigetafeln und Dächer über den Bahnsteigen, hieß es in dem ADAC-Bericht.

Nur wenige Fernbus-Stationen seien kundenfreundlich, so der ADAC. "Der Fernbusmarkt hat sich in den letzten Jahren schneller entwickelt als die dazugehörige Infrastruktur", sagte der für Verbraucherschutz zuständige Geschäftsführer Alexander Möller. "Die Angebote der Städte bilden derzeit nicht die Mobilitätsbedürfnisse und Wünsche der Fahrgäste ab."

Neuere Bahnhöfe meist besser, dafür andere Nachteile