Nach Rücktritt von Bahnchef Grube S21-Gegner hoffen auf Projekt-Aus

Grubes Rücktritt sei eine gute Nachricht für den Schienenverkehr in Deutschland. Jetzt biete sich bei Stuttgart 21 die Chance auf einen Ausstieg aus dem Projekt, teilte der Sprecher der Initiative Parkschützer, Matthias von Herrmann, am Montag in Stuttgart mit. "Rüdiger Grube stand für Stuttgart 21, mit seinem Rücktritt ist auch Stuttgart 21 am Ende", sagte von Herrmann. Ein neuer Bahn-Chef sei nun frei in der Bewertung des milliardenteuren, verlustreichen und gefährlichen Prestigeprojekts.