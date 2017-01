Steillagen-Weinbau in Baden-Württemberg Die Extrem-Winzer atmen auf

Ob am Neckar, im Markgräflerland oder in der Ortenau: Weinbau in Steillagen - am besten noch auf Terrassen - ist für Passanten eine Augenweide. Für Winzer ist es hingegen ein mühseliges Geschäft. Dank staatlicher Finanzspritzen und neuer Technik werden künftig wohl doch keine Weinbau-Terrassen großflächig aufgegeben werden müssen.