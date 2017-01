Start der Fünften Jahreszeit in BW Mit Masken und mit Peitschen

Start der Fünften Jahreszeit in BW

Mit dem Dreikönigstag hat am Freitag die schwäbisch-alemannische Fastnacht begonnen. Je nach Region starteten die Narren in den Fasnetshochburgen die Fünfte Jahreszeit unterschiedlich.

In Schwenningen tragen die Abstauber Frack und Fliege

In manchen Zünften zogen die Narren von Haus zu Haus und befreiten die hölzernen Masken symbolisch vom Staub des Vorjahres. Mitglieder der Narrenzunft Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) etwa staubten die als Schemen bezeichneten Masken ihrer Narrenfiguren mit einem Staubwedel ab. Dabei tragen die Narren selbst Frack und Fliege. Andernorts begann die närrische Zeit mit dem "Einschnellen" - also dem Knallen der Peitschen.

In Rottweil schickt der Narrenmeister die Abstauber los, um die Narrenkleidle zu säubern. In Oberndorf (Landkreis Rottweil) erklingt bei der "Dreikönigsversammlung" erstmals wieder der Narrenmarsch, und in Villingen schmückt die Historische Narrozunft ihren Brunnen vor dem SWR Studio - dieses Jahr übrigens mit einer neuen Figur. Nicht mehr aus Eichenholz, sondern aus Bronzeguss.