Skandal bei Bundeswehr in Pfullendorf? Sadistische Sex-Rituale an der Tagesordnung?

Erniedrigung, Gewaltrituale, sexuelle Nötigung: In einer Kaserne für Elitesoldaten in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) hat sich nach "Spiegel"-Informationen offenbar ein Bundeswehrskandal abgespielt.

Das Magazin berichtete am Freitag, dass es in der Kaserne in Pfullendorf unter anderem "sexuell-sadistische Praktiken" sowie Gewaltrituale gegeben habe. Eine Sprecherin des Ausbildungskommandos sagte der Deutschen Presse-Agentur, geprüft würden unter anderem so genannte Aufnahmerituale unter dortigen Mannschaftsdienstsoldaten.