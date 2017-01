Silvesterbilanz in BW Feiern mit Polizeischutz

Die Feuerwehren im Land hatten viel zu tun. Feuerwerk setzte Dachstühle und Balkone, Hecken und Hausfassaden sowie Tiefgaragen und Mülleimer in Brand. Allein im Stadtgebiet Karlsruhe zählte die Feuerwehrleitstelle einer Mitteilung zufolge etwa 360 Notrufe in der Nacht. In Ludwigsburg brach wegen einer glühenden Rakete ein Dachstuhlbrand aus: Schaden rund 250.000 Euro. In Ulm richteten Böller, die auf einem Balkon explodierten, einen Wohnungsbrand mit einem Schaden von rund 100.000 Euro an. In Oberndorf am Neckar (Rottweil) entzündeten Feuerwerksreste ein Feuer in einem Carport und richteten einen Schaden von rund 200.000 Euro an. Im nebenstehenden Haus verendete ein Hund. In Kenzingen im Kreis Emmendingen brannte eine Dachgeschosswohnung.