Silvesterbilanz in Baden-Württemberg Mit viel Polizei-Präsenz ins neue Jahr

Mit viel Polizei auf den Straßen und weitgehend friedlich hat Baden-Württemberg das neue Jahr begrüßt. Von größeren Zwischenfällen war nach Angaben der Einsatzkräfte zunächst nichts bekannt.

Am Stuttgarter Schlossplatz sicherten Polizisten die Silvesterfeier in schwerer Montur

Wie die Polizei in Stuttgart am Sonntagmorgen mitteilte, seien in der Landeshauptstadt nach bisherigen Erkenntnissen keine Übergriffe auf Frauen durch größere Männergruppierungen angezeigt worden. Im vergangenen Jahr war es hier wie in Köln zu Sexual- und Raubdelikten gekommen.

Aufgrund der Vorkommnisse beim Jahreswechsel 2015/16 und nach dem Terroranschlag in Berlin waren zu Silvester nach Angaben des Innenministeriums Baden-Württemberg vor allem in den großen Städten deutlich mehr Beamte im Einsatz als sonst. Allein in Stuttgart waren 500 Polizisten zusätzlich unterwegs, um für die Sicherheit der zahlreichen feiernden Menschen in der Innenstadt zu sorgen. Es gab eigens eingerichtete mobile Wachen in Zelten, mehr Beleuchtung und Videoüberwachung. Auch in Karlsruhe, Freiburg, Mannheim und Ulm waren die Einsatzkräfte verstärkt worden.

Allein in Stuttgart 35 Brände und zahlreiche Körperverletzungen