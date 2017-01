Sicherheitsauflagen für Fastnachts-Feiern in BW "Das können Vereine nicht stemmen"

Fastnacht, Alkohol, Masken, Gedränge: Das Thema Sicherheit bei größeren Veranstaltungen rückt jetzt wieder in den Fokus. Die Auflagen sind für manche Narrenzünfte aber kaum noch zu stemmen.

Sicher Fastnacht feiern - eine immer größere Herausforderung

Aus Sicht der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) haben die Auflagen zum Thema Sicherheit bei großen Fastnachtsveranstaltungen stark zugenommen. Allein das Konzept für das Landschaftstreffen am Wochenende in Markdorf am Bodensee umfasse 91 Seiten, sagte VSAN-Vizepräsident Otto Gäng. "Das muss man sich mal vorstellen." Vorgeschrieben seien in dem Konzept beispielsweise Fluchtwege und Regelungen zum Brandschutz. Außerdem müsse ein Sicherheitsdienst die Veranstaltung begleiten.

Gäng betonte, dass Sicherheitskonzepte unheimlich wichtig seien. "Die Sicherheit hat Vorrang, keine Frage. Es wäre unvorstellbar, wenn etwas passiert und man hätte nichts dagegen getan." Die Auflagen würden allerdings immer komplexer. "Wenn es so weitergeht, werden solche Veranstaltungen gar nicht mehr machbar sein", so Gäng. "Das können Vereine nicht stemmen."

Umzüge in Markdorf und Villingen-Schwenningen

Am Sonntag werden in Markdorf tausende "Mäschgerle" erwartet. Die Stadt richtet an diesem Wochenende das Narrentreffen der Fastnachtslandschaft Bodensee-Linzgau-Schweiz aus. Bei dem Umzug wollen etwa 50 Zünfte dabei sein. Markdorf könne auf eine mehrhundertjährige Fastnachtstradition zurückblicken, sagte der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), Roland Wehrle, in einem Grußwort zu dem Treffen.