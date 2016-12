Sicherheit an Silvester in Baden-Württemberg Mehr Polizei und mobile Wachen

Die baden-württembergische Polizei rüstet sich für den Jahreswechsel. Nicht nur die Übergriffe in Köln, auch der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt sind in die Sicherheitsplanungen mit eingeflossen.

Mit zusätzlichen Polizisten in den größeren Städten will das Innenministerium in Baden-Württemberg für einen sicheren Jahreswechsel sorgen. Allein in Stuttgart sind in der Silvesternacht 500 Polizisten zusätzlich unterwegs.

An Silvester und in der Neujahrsnacht seien im ganzen Land zusätzliche Beamte im Dienst, teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Stuttgart mit. Eine genaue Zahl nannte er nicht. In Stuttgart sind in der Silvesternacht 500 Polizisten zusätzlich unterwegs, wie ein Sprecher mitteilte. Die Beamten seien vor allem in der Innenstadt im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen. Auch in Karlsruhe, Freiburg und Mannheim werden die örtlichen Einsatzkräfte verstärkt.

Mobile Wachen am Stuttgarter Schlossplatz

Auf dem Schlossplatz in Stuttgart seien zwei mobile Wachen in großen Zelten geplant. Dort könne man Rat holen oder auch Anzeige erstatten. "Dann muss man nicht extra auf das Polizeirevier gehen", sagte der Sprecher. Beim letzten Jahreswechsel hatte es auch in der Stuttgarter Innenstadt sexuelle Übergriffe auf Frauen gegeben. Im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn sind in der Silvesternacht gleichfalls mehr Beamte auf der Straße. "Wir sind verstärkt zu sehen", sagte ein Sprecher, ohne die Anzahl der Polizisten zu nennen.

Mehr Interventionskräfte in Karlsruhe

Das Polizeipräsidium Karlsruhe wird am Silvesterwochenende in seinem Beritt etwa ein Drittel mehr Polizeikräfte einsetzen als an normalen Wochenenden. Im Vergleich zum Silvestereinsatz des Vorjahres sei die Zahl der Beamten allerdings nicht wesentlich erhöht worden, erklärte ein Polizeisprecher. Zusätzlich würden sogenannte Interventionskräfte eingesetzt - also Polizisten, die bei Bedarf zu möglichen Brennpunkten geschickt werden könnten.

Mannheim rüstet sich: 50 Prozent mehr Polizei

Im Beritt des Mannheimer Polizeipräsidiums hingegen sind im Vergleich zur Silvesternacht des Vorjahres 50 Prozent mehr Kräfte im Einsatz; in den Städten proportional mehr als in ländlicheren Regionen, wie ein Polizeisprecher sagte. "In die Einsatzplanung floss Köln mit ein, aber auch der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt", sagte er weiter. Die Polizei setze auf Präsenz vor Ort. Auch der Sicherheitscontainer der Polizei am Mannheimer Paradeplatz, sonst nur an Werktagen geöffnet, sei in der Silvesternacht besetzt.

Freiburger Straßenbahnen bleiben im Depot