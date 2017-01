Sadistische Sex-Rituale in Staufer-Kaserne Pfullendorf Ministerin verurteilt "widerwärtige Rituale"

Erniedrigung, Gewaltrituale, sexuelle Nötigung: In einer Kaserne für Elitesoldaten in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) hat sich nach "Spiegel"-Informationen offenbar ein Bundeswehrskandal abgespielt.

Wegen zweifelhafter Aufnahmerituale in der Staufer-Kaserne in Pfullendorf sind Ermittlungen gegen mehrere Soldaten eingeleitet worden. Sieben Soldaten seien vom Dienst suspendiert worden, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) verurteilte die zweifelhaften "Aufnahmerituale" scharf.

"Die Vorgänge in Pfullendorf sind abstoßend und sie sind widerwärtig", sagte die Ministerin am Freitagabend bei einem Besuch einer Klausurtagung der CDU im osthessischen Künzell. Die Vorgänge seien auch beschämend für alle Soldaten, die respektvoll mit ihren Kameraden umgingen, und die das Ansehen der Truppe hochhielten.

Laut dem Bericht von "Spiegel online" gab es in der Kaserne in Pfullendorf unter anderem "sexuell-sadistische Praktiken" sowie Gewaltrituale. Eine Sprecherin des Ausbildungskommandos sagte der Deutschen Presse-Agentur, geprüft würden unter anderem sogenannte Aufnahmerituale unter Mannschaftsdienstsoldaten.

Auch an einen Vorfall erinnert sich Arnold: "Ich habe vor einiger Zeit einen Standortbesuch in Pfullendorf gemacht. Ich war dort nicht sehr erwünscht, das hat mir schon zu denken gegeben. Dort wurde verhindert, dass ich mit der Personalvertretung Vier-Augen-Gespräche führen kann." Arnold weiter: "Das Ganze fand in einer Atmosphäre statt, die ich in 18 Jahren Verteidigungspolitik so noch nicht erlebt hatte." Arnold sei mit einem Gefühl gegangen, dass die Kaserne in keinem guten Zustand sei.