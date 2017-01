Sadistische Sex-Rituale in Staufer-Kaserne in Pfullendorf Ministerin verurteilt "widerwärtige Rituale"

Sadistische Sex-Rituale in Staufer-Kaserne in Pfullendorf

Erniedrigung, Gewaltrituale, sexuelle Nötigung: In einer Kaserne für Elitesoldaten in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) hat sich nach "Spiegel"-Informationen offenbar ein Bundeswehrskandal abgespielt.

Wegen zweifelhafter Aufnahmerituale in der Staufer-Kaserne in Pfullendorf sind Ermittlungen gegen mehrere Soldaten eingeleitet worden. Sieben Soldaten seien vom Dienst suspendiert worden, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) verurteilte die zweifelhaften "Aufnahmerituale" scharf.