Regen und Wolken an Weihnachten An den Feiertagen wird es mild, teils stürmisch

Weiße Weihnachten fallen dieses Jahr aus. Heiligabend braucht man Schirm statt Schal, die Schneeschaufel braucht man nur oben im Schwarzwald.

An Heiligabend kann es regnen, schneien wird es nicht

Weihnachten in Baden-Württemberg wird grün-grau, nicht weiß. "Wir erwarten Regen beziehungsweise starke Bewölkung", teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag mit. Angesagt werden milde Temperaturen um zirka zehn Grad. Meteorologen sprechen hierbei vom "Weihnachtstauwetter", nur dass es dabei nichts zu tauen gebe. Weiß werde es an Heiligabend höchstens in Höhenlagen im Schwarzwald.

Nachts sollten die Autofahrer dennoch aufpassen. Da die Böden dann kalt werden, entsteht Glatteis, insbesondere im Hohenlohekreis, in der Gegend um Schwäbisch Hall und in der Schwäbischen Alb. Am ersten und zweiten Weihnachtstag lohnt hingegen ein Spaziergang, da es meist trocken bleibt. Nach Weihnachten bringt ein Hochdruckgebiet Sonnenschein - ideales Urlaubswetter.

Je höher desto stürmischer

Einen sicheren Stand braucht man allerdings in den Wipfeln. Heiligabend erreicht das erste Sturmtief Deutschland. Dabei sind besonders die Höhenlagen betroffen, in denen es gilt Lichterkette am Haus und Rentier im Garten gut zu sichern. Faustregel des Wetterexperten: "Je höher eine Region liegt, desto stürmischer wird es dort."

Weiße Weihnachten zuletzt 2010

Meteorologen definieren weiße Weihnachten, wenn an zwei der drei Festtagen eine geschlossene Schneedecke von mindestens einem Zentimeter Höhe liegt. Das war in den vergangenen Jahren selten der Fall. "In Stuttgart gab es zum Beispiel zuletzt 2010 weiße Weihnachten", informiert der Deutsche Wetterdienst aus seinen Aufzeichnungen.