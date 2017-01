Razzia gegen Rechts Schwetzinger "Druide" ist Hauptbeschuldigter

Die Bundesanwaltschaft ist gegen eine militante rechtsradikale Gruppe in Deutschland vorgegangen. In Schwetzingen wurde ein 62-Jähriger festgenommen. Er ist als "Druide" bekannt.

1:26 min | Mi, 25.1.2017 | 18:00 Uhr | SWR Fernsehen BW Mehr Info Razzia gegen Rechts in Schwetzingen Bezüge zu Reichsbürgern werden geprüft Am Mittwochfrüh startete die Polizei eine bundesweite Razzia - und wurde auch in Baden-Württemberg fündig. In Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) wurde ein Mann festgenommen, der mit sechs weiteren Personen eine terroristische Vereinigung gebildet haben soll.

Nach SWR-Informationen handelt es sich bei dem am Mittwochmorgen in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) festgenommenen Burghard B. um einen mutmaßlich rechtsextremen Mann, der in der Vergangenheit als "Druide" von sich reden machte. Bei ihm soll unter anderem scharfe Schusswaffen und Munition gefunden worden sein. Aus Sicherheitskreisen hieß es, er gelte als der Hauptbeschuldigte. Er soll den sogenannten Reichsbürgern nahestehen. Die oberste Anklagebehörde prüft gegen ihn und einen weiteren Mann Haftbefehle wegen Gründung einer rechtsextremen Terrorvereinigung.

Ob es Bezüge der Gruppe zu der Bewegung der "Reichsbürger" gibt, wird noch geprüft. Dies müssten die weiteren Ermittlungen zeigen. "Eine gewisse ideologische Nähe ist zweifelsohne zu erkennen", so die Sprecherin.

Die Polizei durchsuchte nach SWR-Informationen in Zusammenhang mit Burghard B. auch ein Haus in Brühl-Rohrhof (Rhein-Neckar-Kreis). Dort - und nicht an seiner Meldeadresse in Schwetzingen - soll der Hauptverdächtige seit Jahren seinen Lebensmittelpunkt gehabt haben. Die Polizei habe dabei Munition und abgesägte Rohre gefunden, berichtete ein Zeuge, der B. aus Zeiten kennt, als dieser in Brühl-Rohrhof einen Steinkreis nach Vorbild von Stonehenge errichten wollte.

Neo-Druide hetzt offen gegen Juden und Muslime

Der Verdächtige B. bezeichnet sich in seinem Profil im russischen sozialen Netzwerk VK selbst als Neo-Druide. Allerdings hat sich die Druidenszene schon vor Jahren von ihm distanziert. Er ist wegen seiner rechtsextremen, antisemitischen und islamfeindlichen Hetze ausgeschlossen worden. Im russischen Netzwerk VK folgen ihm derzeit mehr als 1.500 Nutzer.

In diesem Haus in Schwetzingen stellten die Fahnder nach SWR-Informationen Waffen sicher

Dort hetzt er offen gegen Juden und Muslime und ruft dazu auf, seine Feinde zu vernichten. Unter anderem ist wörtlich zu lesen: "Mein Selbsterhaltungstrieb sagt mir, dass ich die Juden und Moslems vernichten muss, bevor diese meine Sippe oder meine Familie vernichten."

Bundesweit zwölf Wohnungen durchsucht

Durchsuchungen fanden am Mittwochmorgen zeitgleich in bundesweit zwölf Wohnungen und weiteren Räumen statt, unter anderem in Baden-Württemberg. Das teilte die Generalbundesanwaltschaft mit. Die Aktion steht offenbar auch im Zusammenhang mit Ermittlungen in der so genannten "Reichsbürger"-Szene.

Angriffe auf Polizei, Asylsuchende und Juden geplant?

Gegen insgesamt sechs Beschuldigte im Alter zwischen 35 und 66 Jahren, die vorwiegend über soziale Medien miteinander vernetzt sind, besteht der Verdacht, sich zu einer rechtsextremistischen Vereinigung zusammengeschlossen zu haben. Sie sollen bewaffnete Angriffe auf Polizisten, Asylsuchende und Juden geplant haben. Einem siebten wird vorgeworfen, die Gruppe unterstützt zu haben. Erkenntnisse zu konkreten Anschlagsplanungen lagen offenbar nicht vor.

"Um was für eine Art Sprengstoff es sich handelt, können wir noch nicht sagen", sagte die Sprecherin der Behörde.

Aktion richtet sich auch gegen "Reichsbürger"

An dem Einsatz waren laut Behörde etwa zweihundert Polizeibeamte der Länder Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt beteiligt. Ziel sei gewesen, weitere Beweismittel für das tatsächliche Bestehen einer Vereinigungsstruktur sowie zu möglichen geplanten Straftaten zu gewinnen. Der Generalbundesanwalt betraute die Polizei in Baden-Württemberg mit der Federführung.

Die Aktion richtete sich nach Angaben des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl (CDU) auch gegen die "Reichsbürger". "Der Rechtsstaat zeigt mit Einsätzen und Maßnahmen wie den heutigen, dass er auf Rechtsextremismus, auf rechte Gewalt, auf rechten Hass ein scharfes Auge hat und dass er wehrhaft ist", betonte er.