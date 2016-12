Radschnellwege in BW geplant Wie mit dem Rad auf der Autobahn

Was für Autos die Autobahnen sind, sollen für Radler die Radschnellwege sein: Zehn solcher Strecken soll es bis 2025 in Baden-Württemberg geben - trotz hoher Kosten.

Die "Autobahnen" für Radler sind nicht billig: Das Verkehrsministerium schreibt in einer parlamentarischen Antwort von Kosten in Höhe von 500.000 bis eine Million Euro für einen Kilometer. Zum Vergleich: Die Kosten für einen Kilometer Autobahn liegen bei etwa zehn Millionen Euro. Finanziert werden sollen die Strecken über Geld vom Land und vom Bund. Zudem ist ein finanzieller Beitrag der betroffenen Kommunen vorgesehen - es sei denn, die Wege verlaufen auf Landesgebiet, etwa an Landstraßen entlang.

Radschnellverbindungen sollen möglichst gerade und auf Asphalt verlaufen sowie keine großen Steigungen haben, damit die Radler möglichst schnell vorankommen. Am weitesten ist man nach Angaben eines Sprechers von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in Freiburg, wo erste Vorrangrouten für den Radverkehr realisiert werden. Die Metropolregion Rhein-Neckar prüft gerade per Studie, ob ein Radschnellweg Heidelberg-Mannheim-Ludwigshafen möglich ist. Einen Radschnellweg gibt es zum Beispiel bereits im niedersächsischen Göttingen, wo er den Bahnhof mit der Universität verbindet und täglich von Tausenden Radfahrern genutzt wird.



"Die Landesregierung sieht Radschnellverbindungen als geeignetes Instrument, um entlang wichtiger Achsen des Alltags- und Pendlerverkehrs die Nutzung des Fahrrads über größere Entfernungen zu fördern", heißt es in der parlamentarischen Antwort des Verkehrsministers. Das Ministerium untersuche gerade die Potenziale solcher Verbindungen samt Kostenschätzung. Potenziale seien aber vor allem dort zu sehen, wo es erhebliche Pendlerströme zwischen Stadt und Umland gebe.