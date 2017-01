Feinstaub kann aber auch auf natürliche Weise entstehen, zum Beispiel bei Waldbränden und Vulkanausbrüchen - oder am Meer. Durch Gischt und Trocknung gelangen an Küsten Meersalzpartikel in die Luft. Aber keine Sorge: Dieser "Feinstaubbelastung" sprechen Ärzte eine gesundheitsfördernde Wirkung für die Atemwege zu. Manch ein Städter soll ja sogar ans Meer fahren, um sich die Atemwege bei schönem Ambiente mal wieder so richtig zu reinigen.