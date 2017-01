Polizei in Baden-Württemberg Mehr Pensionäre als Nachwuchs

Das geht aus einer Antwort des baden-württembergischen Innenministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die dem SWR vorliegt. 2017 und 2018 können demnach bei der Polizei im Vollzugsdienst nicht alle durch Pensionierung frei werdenden Stellen wiederbesetzt werden: Während in den kommenden beiden Jahren demnach 900 Beamte pensioniert werden, treten nur 750 Absolventen den Dienst bei der Polizei an. In diesem Jahr bleiben also 150 Stellen unbesetzt, im nächsten 200. Zuvor hatten "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" unter Berufung auf das Innenministerium darüber berichtet.