Orkanböen und Schneeverwehungen angekündigt Da kommt was zu auf Baden-Württemberg

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstag vor orkanartigen Böen und starken Schneeverwehungen in der Nacht zu Freitag gewarnt. Selbst die Bahn reagiert.

Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb seien oberhalb von 800 Metern Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde möglich, teilte der DWD in Stuttgart mit. Bei solch starken Böen müsse man mit umstürzenden Bäumen und umherfliegenden Gegenständen rechnen. Zudem könne es zu starken Schneeverwehungen und Schneebruch - also Baumschäden durch große Schneemengen - kommen. Die Warnung gelte für die Zeit von 19 Uhr am Donnerstag bis 14 Uhr am Freitag.