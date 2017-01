Urwahl der Bundes-Grünen Özdemir schafft es knapp an die Spitze

Die Grünen starten bundesweit mit einem Duo aus dem Realo-Flügel in den Bundestagswahlkampf. Mit dabei der aus Baden-Württemberg stammende Grünen-Chef Özdemir - wenn auch nur ganz knapp.

Aus vier mach zwei: Özdemir (l.) und Göring-Eckhardt (2.v.l.) sind das Spitzenduo (Archivbild)

Das entschieden die Parteimitglieder in einer Urwahl, deren Ergebnis die Partei am Mittwoch in Berlin bekanntgab. Grünen-Parteichef Cem Özdemir, der für den Wahlkreis Stuttgart im Bundestag sitzt, setzte sich gegen seine männlichen Mitbewerber Robert Habeck, Umweltminister in Schleswig-Holstein, und Fraktionschef Anton Hofreiter vom linken Flügel der Partei durch. Die Parteimitglieder entschieden sich damit in der Urwahl ihres Spitzenduos für einen bürgerlichen Kurs der Mitte.

Cem Özdemir, Bundesvorsitzender der Grünen, ist in Bad Urach (Kreis Reutlingen) als türkischer Staatsbürger geboren. Er ließ sich später einbürgern. Zu seiner Partei kam der heute 51-Jährige als Teenager im Jahr 1981. Als erster Abgeordneter türkischer Herkunft zog er 1994 in den Bundestag ein.

Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hatte als einzige Bewerberin den Frauenplatz im Spitzenduo sicher, wurde aber mit 70,63 Prozent von der Basis klar bestätigt. Parteichef Özdemir schnitt bei den Männern mit 35,96 Prozent extrem knapp am besten ab. Habeck holte nur 75 Stimmen weniger und kam auf 35,74 Prozent. Fraktionschef Hofreiter bekam 26,19 Prozent.

Baden-Württembergs Grüne freut's

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte Özdemir und Göring-Eckardt seine Hilfe zu: "Ich werde das Spitzenduo im Wahlkampf tatkräftig unterstützen und bin überzeugt, dass wir ein wirklich gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl einfahren werden", so der Regierungschef am Mittwoch in Stuttgart. "Die beiden können glaubwürdige Antworten in schwierigen Zeiten geben", so Kretschmann. Eine Koalitionsaussage sieht er durch die Wahl des Spitzenduos nicht getroffen: "Wir müssen unsere eigene Programmatik in den Vordergrund stellen, das ist entscheidend, aber auch flexibel sein, dass es nachher auch zu einer guten handlungsfähigen Regierung kommt", sagte Kretschmann im SWR.

1:08 min Mehr Info Kretschmann zum grünen Urwahlergebnis "Der richtige Mann zur richtigen Zeit" Özdemir sei der richtige Mann zur richtigen Zeit, meint Ministerpräsident Kretschmann (Grüne). Eine Koalitionsaussage sieht er durch die Wahl des Spitzenduos nicht getroffen.

Auch die beiden Landeschefs der Grünen, Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand, begrüßten die Entscheidung laut Mitteilung: Özdemir habe wirtschaftlichen Sachverstand und Göring-Eckardt ein klares sozialpolitisches Profil.

Tübingens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer sieht die Wahl Özdemirs nicht in erster Linie als einen Sieg des Realo-Flügels seiner Partei. Palmer sagte im SWR, dass die Basis von Flügelkämpfen nichts mehr wissen wolle. Die Grünen hätten sich für die Person entschieden, für die sie sich die größten Wahlchancen ausrechneten. "Als langjähriger innenpolitischer Sprecher und als Mensch, dessen Eltern nach Deutschland gekommen sind", bringe Özdemir, so Palmer, die richtige persönliche Erfahrung bei Themen wie Sicherheit und Integration mit.

Auch Trittin zufrieden

Jürgen Trittin (Grüne) zeigte sich ebenfalls erfreut: "Das ist jetzt der Zeitpunkt, an dem wir geschlossen in den Wahlkampf ziehen. Wir haben ein Ziel: Wir wollen wieder drittstärkste Kraft in Deutschland werden."

CDU und SPD aus BW sehen Doppel-Realo-Spitze kritisch

Die CDU in Baden-Württemberg sah die Grünen am Mittwoch bereits vor einer "Zerreißprobe", da nun zwei Realos für die Partei sprächen. Es werde sich zeigen, ob tatsächlich die gesamte grüne Partei hinter diesem Spitzenduo stehe, sagte CDU-Generalsekretär Manuel Hagel laut Mitteilung. Auch SPD-Fraktionschef Andreas Stoch sagte Spannungen innerhalb der Grünen voraus. Aus Sicht von FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sind die Spitzenkandidaten nicht so wichtig. Bedeutenderen Einfluss habe der Linken-Vertreter Jürgen Trittin, der auf dem Bundesparteitag der Grünen die Vermögenssteuerpläne gegen Kretschmann durchgeboxt habe.

Wegbereiter für Schwarz-Grün im Bund?

Das jetzige Spitzenduo gilt als möglicher Wegbereiter einer Koalition mit CDU und CSU im Bund, betont aber die Eigenständigkeit der Grünen im Wahlkampf. Nach Umfragen hätte Schwarz-Grün bei der Bundestagswahl allerdings keine Mehrheit. Der neue Bundestag soll am 24. September 2017 gewählt werden. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen, die Zustimmung des Bundespräsidenten zu diesem Termin gilt als Formalie.

59 Prozent beteiligten sich an der Urwahl