NPD in Baden-Württemberg Kaum Mitglieder, aber stark vernetzt

NPD in Baden-Württemberg

Ein Blick in den Bericht des Landesverfassungsschutzes zeigt: Die NPD ist in Baden-Württemberg nicht besonders stark. Dennoch fanden hier mehrere Parteitage und Kundgebungen statt.

Die NPD gilt zwar als bedeutendste und mitgliederstärkste rechtsextremistische Organisation in ganz Deutschland, aber der Landesverband Baden-Württemberg zählt nicht zu den wichtigsten, so der Bericht des Landesverfassungsschutzes . Rund 410 Mitglieder hat die NPD im Land, bundesweit sind es 5.200. Die Zahl stagniere.

Die Partei wurde 1964 gegründet, in Baden-Württemberg war sie vier Jahre lang im Landtag, von 1968 bis 1972. Bei der letzten Landtagswahl kam sie nur auf 0,4 Prozent. Allerdings verfügt die NPD über ein bundesweites Netzwerk. Und: sie kooperiert intensiv mit der Neonazi-Szene. Wahlerfolge konnte die NPD in einigen östlichen Bundesländern verbuchen, inzwischen ist sie aber in keinem einzigen Landesparlament mehr vertreten.