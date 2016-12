Neujahrsansprache von Ministerpräsident Kretschmann "Als wehrhafte Demokraten erweisen"

Der SWR überträgt die Neujahrsansprache von Ministerpräsident Kretschmann am 31. Dezember um 19:55 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Im Radio ist sie in voller Länge in SWR1 Baden-Württemberg gegen 12:50 Uhr, in SWR4 Baden-Württemberg kurz vor 17 Uhr zu hören.