Reaktion auf "Holocaust-Rede" "Nichts Verwerfliches" - Meuthen schützt Höcke

"Er sagt nichts Verwerfliches" - das sagt AfD-Fraktionsschef Meuthen im SWR zur Rede des thüringischen AfD-Vorsitzenden Höcke zum Holocaust-Gedenken. BW-Innenminister Strobl sieht das deutlich anders.

Jörg Meuthen (l.) und Björn Höcke (Archivbild)

Björn Höcke, Landes- und Fraktionschef der AfD in Thüringen, hatte mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin während einer Veranstaltung in Dresden unter anderem gesagt: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Höcke bestritt danach, das Holocaust-Gedenken der Deutschen kritisiert zu haben.

Meuthen: "Kein Neonazi-Jargon"

Diese Meinung vertritt am Donnerstag im SWR auch sein baden-württembergischer Parteikollege Jörg Meuthen. Höckes Rede habe keinen "Neonazi-Jargon" enthalten, so Meuthen. Man müsse sprachlich präzise sein. "Höcke sagte, es ist ein Mahnmal der Schande", so Meuthen. "Damit bezeichnet er nicht das Holocast-Denkmal selbst als Schande, sondern er sagt, es ist ein Mahnmal der deutschen Schande, der Gräueltaten des 2. Weltkrieges."

Daran sei zunächst einmal alles richtig und überhaupt nichts zu kritisieren, machte Meuthen weiter deutlich. "Ich möchte auch darauf verweisen, dass sich in fast gleichem Wortlaut der Publizist Rudolf Augstein, sicher unverdächtig ein Neonazi zu sein, 1998 oder auch der Schriftsteller Martin Walser in seiner großartigen 'Pauls-Kirchen-Rede' geäußert hat", sagte Meuthen.

Strobl denkt an AfD-Überwachung

Wesentlich kritischer sieht der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Äußerungen Höckes. Strobl bestätigte im SWR, dass er die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz ernsthaft in Betracht zieht. "Es ist offenkundig, dass es in der AfD auch antisemitische, rassistische und antidemokratische Tendenzen

gibt", so Strobl. "Ich habe, das ist im übrigen gar nicht neu, jetzt noch einmal darauf hingewiesen, dass, nach meiner Auffassung, die Verfassungsschutzbehörden derartige Personen im Blick haben müssen."

Ähnlich wie Strobl befürworten auch SPD und FDP im baden-württembergischen Landtag eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. Der FDP-Fraktionsvorsitzender Hans-Ulrich Rülke sagte, führende Vertreter der AfD glitten mittlerweile in einer Art und Weise in Nazi-Jargon ab, dass man eine Beobachtung überlegen müsse. Meuthen sieht für diesen Schritt dagegen keine Veranlassung. Höcke sei nicht rechtsextrem.

Meuthen: "Höcke sagt nichts Verwerfliches"