Wohnungsdurchsuchung im Rhein-Neckar-Kreis Plante Rumäne Anschlag?

Eine 21-Jähriger aus dem Rhein-Neckar-Kreis soll einen Anschlag geplant haben. Ermittler nahmen ihn am Donnerstag am Frankfurter Flughafen fest, jetzt wurde seine Wohnung durchsucht.

Festnahme am Frankfurter Flughafen (Symbolbild)

Wo genau der 21-jährige Rumäne seinen Wohnsitz hatte, wollte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft in Karlsruhe nicht sagen. Es handle sich um einen Mann, der in der Region einen festen Arbeitsplatz hatte. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung habe man Hinweise darauf gefunden, dass er sich eine Schusswaffe besorgt und damit einen Anschlag geplant habe - die Waffe selbst sei aber verschwunden, heißt es.

Außerdem gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der 21-Jährige auf der Suche nach möglichen Mittätern war. Der Verdächtige soll sich im Internet mit anderen Personen über die Vorbereitung eines islamistisch motivierten Anschlags in Deutschland ausgetauscht haben. Der Beschuldigte wurde festgenommen, als er für mutmaßliche weitere Vorbereitungen nach Rumänien ausreisen wollte. Was der Mann konkret geplant habe, sei nicht bekannt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen im Rhein-Neckar-Kreis wurden unter anderem schriftliche Aufzeichnungen sowie elektronische Datenträger beschlagnahmt. Diese würden nun ausgewertet. Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitagmorgen dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Er kam in Untersuchungshaft.