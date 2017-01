Walldorfer Software-Konzern optimistisch SAP setzt auf Trump-Effekt

Nach Überzeugung von Vorstandschef Bill McDermott wird der Software-Riese zu den Gewinnern des wirtschaftlichen Wandels in den USA unter Präsident Donald Trump gehören. Die neue US-Regierung werde die Wirtschaft aufscheuchen, erklärte der SAP-Chef am Dienstag in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis). Viel werde in Bewegung kommen, was dem weltweit größten Anbieter von Software für Firmen und Verwaltungen nützen könne. "Wandel bedeutet Wachstum für SAP", sagte McDermott der Nachrichtenagentur Reuters.