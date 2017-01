Seniorenheim Lambrecht Dritter Pfleger unter Mordverdacht

Im Fall einer ermordeten 85-Jährigen in einem Seniorenheim gab es eine weitere Verhaftung. Ein dritter ehemaliger Mitarbeiter des Heims soll an der Ermordung beteiligt gewesen sein.

Laut Staatsanwaltschaft hat sich im Rahmen der laufenden Ermittlungen der Tatverdacht gegen den ehemaligen Seniorenheim-Mitarbeiter erhärtet. Der 47-Jährige sei dringend verdächtig, an der Ermordung der Seniorin beteiligt gewesen zu sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes gegen den Mann aus dem Raum Bad Dürkheim erlassen. Er kam am Silvestertag in eine Justizvollzugsanstalt.