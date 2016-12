Seniorenheim in Lambrecht Zwei Ex-Pflegekräfte unter Mordverdacht

"Nirgendwo ist es so leicht zu töten wie in Pflegeheimen" - so drastisch kommentiert die Deutsche Stiftung Patientenschutz das, was in einem Seniorenheim in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) passiert sein soll. Zwei ehemalige Mitarbeiter sollen eine Seniorin getötet haben.

2:50 min | Mi, 28.12.2016 | 19:30 Uhr | Landesschau aktuell Rheinland-Pfalz | SWR Fernsehen RP Mehr Info Seniorenheim in Lambrecht Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes "Nirgendwo ist es so leicht zu töten wie in Pflegeheimen." So drastisch kommentiert die Deutsche Stiftung Patientenschutz das, was in einem Seniorenheim in Lambrecht passiert sein soll. Die Polizei hat einen Pfleger und eine Pflegerin festgenommen - unter Mordverdacht. Video herunterladen (6,5 MB | mp4)

Der Haftrichter am Amtsgericht Frankenthal hat Haftbefehl wegen Mordes gegen eine 26 Jahre alte Frau aus dem Kreis Bad Dürkheim und einen 23 Jahre alten Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße erlassen. Die beiden hatten zuvor als Pflegekräfte in dem Lambrechter Seniorenwohnheim gearbeitet. Sie wurden zwei Tage vor Heiligabend festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft. Gegen die beiden Personen habe sich der Verdacht ergeben, im Dezember 2015 eine 85-jährige Bewohnerin in dem Heim getötet zu haben.

Weitere Tötungsdelikte?

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Frau eine Überdosis Insulin verabreicht. Nachdem die Patientin nicht sofort verstarb, soll der 23-Jährige die Seniorin erstickt haben. Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, werde nun geprüft, ob wohlmöglich noch weitere Senioren in dem Heim getötet wurden. Dabei würden Todesfälle überprüft, bei denen man bis jetzt von einer natürlichen Todesursache ausgegangen war.

Überforderung wohl kein Thema

Der leitende Frankenthaler Oberstaatsanwalt Hubert Ströber sagte dem SWR am Donnerstag, Überforderung bei der Arbeit als Pfleger habe bei der Tat wohl keine Rolle gespielt. Die beiden Verdächtigen hätten die Seniorin wohl auch nicht von ihrem Leiden erlösen wollen. An welchen Gebrechen die Frau litt, ist noch unklar. Die Polizei hatte in dem Seniorenheim zunächst gegen drei Pfleger wegen möglicher Misshandlungen ermittelt. So soll die 26-Jährige einer dementen Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen und sie mit verschiedenen Gegenständen beworfen haben. Die Misshandlungen sollen sich zwischen Dezember 2015 und Mai 2016 ereignet haben.

Stiftung Patientenschutz nimmt Stellung

Der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz in Dortmund, Eugen Brysch, sagte dem SWR: "Nirgendwo ist es so leicht zu töten wie in Pflegeheimen. Wo der natürliche Tod alltäglich ist, fallen Mörder kaum auf". Meistens seien es andere Pfleger, denen die Taten auffallen würden. Er forderte eine "Kultur des Wachseins" und Hinschauens. Sinnvoll wären externe Stellen (wie Rechtsanwälte, Notare, Sozialarbeiter oder Pfarrer), an die sich die Pfleger bei einem Verdacht anonym wenden könnten. Diese externen Stellen könnten dann nachrecherchieren und gegebenenfalls Hinweise an die Heimleitungen weitergeben. Wobei, so Brysch, sich natürlich nicht hinter jeder Vermutung auch sofort eine Straftat verberge.