Razzia gegen Rechts Hauptbeschuldigter kommt aus Schwetzingen

Einsatz im Morgengrauen: Die Bundesanwaltschaft ist am Mittwochmorgen gegen eine militante rechtsradikale Gruppe in Deutschland vorgegangen. In Schwetzingen wurde ein Mann festgenommen.

Die Ermittler waren in mehreren Bundesländern im Einsatz, unter anderem in Berlin

Nach SWR-Informationen handelt es sich bei dem in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) Festgenommenen um einen mutmaßlich rechtsextremen Mann, der in der Vergangenheit als "Druide" von sich reden machte. Bei ihm soll unter anderem scharfe Schusswaffen und Munition gefunden worden sein. Aus Sicherheitskreisen hieß es, er gelte als der Hauptbeschuldigte und gehöre den so genannten Reichsbürgern an. Auch ein weiterer Beschuldigter soll aus Nordbaden kommen.