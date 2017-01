Fast abgeschobener Afghane - Fall beschäftigt Behörden Last Exit Sinsheim

Die Landeskirche habe sich für den Flüchtling eingesetzt, weil sich die Sicherheitslage in Afghanistan seit 2013 dramatisch verschärft habe. Menschen, die vom Islam zum Christentum konvertierten, drohe dort die Todesstrafe, sagte Migrationsexperte Jürgen Blechinger von der Landeskirche am Donnerstag in Sinsheim. Der Flüchtling sei "sehr präsent in der Gemeinde". Daher hege die Kirche keinerlei Zweifel an seiner ernsthaften Glaubensüberzeugung, so Blechinger. Deshalb sei es sinnvoll, das Verfahren noch mal aufzurollen. Der Fall beschäftige deshalb jetzt wieder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dort werde geprüft, ob der Mann doch noch anerkannt wird. Aktuell kümmert sich ein Flüchtlingsbeauftragter der Stadt Sinsheim um ihn.