Dreikönigstag in der Pfalz Kundenansturm über den Rhein

Der Ansturm am Dreikönigstag hat eingesetzt. Wegen des Feiertags in Baden-Württemberg strömen Besucher von dort in die Pfalz - oder nach Hessen. Besonders voll ist es in Speyer.

Wegen des Dreikönigsfeiertages in Baden-Württemberg erwarten die Einzelhändler heute in Landau, Ludwigshafen und Speyer, aber auch in Neustadt und Worms viele Kunden aus dem Nachbarland. Nach Angaben des Pfälzer Einzelhandelsverbandes kommen bei gutem Wetter besonders viele Kunden. In Speyer reizt vor allem der Einkaufsbummel in der Fußgängerzone, weil hier noch die Verkaufsstände des Neujahrsmarktes locken. Die Polizei warnt die Autofahrer vor Verkehrsbehinderungen in und rund um Speyer. Der Messplatz in City-Nähe ist schon komplett zugeparkt.

Aber auch in Ludwigshafen ist in der Fußgängerzone und vor allem in der Rheingalerie deutlich mehr los. Ebenso in Frankenthal und Worms. Der Einzelhandelsverband erwartet hier eine Umsatzsteigerung gegenüber einem gewöhnlichen Freitag von rund 50 Prozent. Die Einzelhändler in Landau profitieren ebenfalls, wenn auch nicht so stark, sie ihre Kollegen aus den Städten direkt am Rhein. Mehr Kunden aus Baden-Württemberg gibt es auch in Hessen am Feiertag Heilige Drei Könige, so zum Beispiel im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim.