Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Sigmaringen Ein Mix aus Skepsis, Angst und Engagement

In Sigmaringen plant Baden-Württemberg die größte von vier dauerhaften Erstaufnahmestellen für Flüchtlinge. Das stößt vor Ort auf unterschiedliche Reaktionen. Angst und Skepsis sind zu spüren.

Flüchtlinge in der Lea Sigmaringen - für die Stadt keine einfache Aufgabe

"Da oben", sagt der Sigmaringer Bürgermeister Thomas Schärer (CDU), wenn er von der Landeserstaufnahmestelle in seiner Stadt spricht. Auf der Höhe am Stadtrand liegt die ehemalige Graf-Stauffenberg-Kaserne, in der statt Soldaten heute Flüchtlinge leben. Und das soll noch lange so bleiben.

Das Innenministerium des Landes will die Landeserstaufnahmestelle (Lea) in Sigmaringen zur größten in ganz Baden-Württemberg machen. Das passt vielen Sigmaringern und ihrem Bürgermeister nicht. Sie haben mit Unterschriften und kritischen Worten dagegen protestiert. Weitere langfristige Leas sind in Ellwangen, Karlsruhe und Freiburg geplant. Auch die Ellwanger wehren sich, pochen auf eine Vereinbarung, die nur eine Lea in der Stadt bis 2020 vorsieht. Aber so vehement wie in Sigmaringen war der Protest sonst nirgendwo.

Der Quotient macht Sorge

Bis zu 1.250 Flüchtlinge könnten in der Sigmaringer Lea leben, weitere 450 wohnen derzeit nach Angaben des Bürgermeisters in anderen Unterkünften im Stadtgebiet. Das bedeutet im Extremfall 1.700 Flüchtlinge in Sigmaringen - gut zehn Prozent der rund 16.000 Einwohner.

Im Forderungskatalog, den der Sigmaringer Gemeinderat verabschiedet hat, pocht die Stadt auf eine Belegung mit maximal 500 Menschen und eine Schließung der Einrichtung im Juli 2020. 700 Sigmaringer haben die Forderungen unterschrieben. Die Listen waren auch in Läden der Stadt ausgelegt, das Zentrum liegt knapp drei Kilometer Fußweg von der Lea entfernt.

Die Reaktionen sind unterschiedlich

Der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins, Matthias Eisele, bemerkt in der Bevölkerung eine diffuse Angst vor steigender Kriminalität, die aber nicht an konkreten Vorfällen festgemacht werden könne. Er sieht eine Dreiteilung der Sigmaringer Gesellschaft. Da gebe es diejenigen, die ohne Wenn und Aber helfen wollen, und jene, die eine Flüchtlingsaufnahmestelle ablehnen. "Und dann gibt es die, die sagen, Flüchtlinge können kommen, aber irgendwann muss das Maß voll sein."

Erst jüngst musste die Feuerwehr innerhalb von 18 Stunden sechs Mal wegen Brandalarms in der Erstaufnahme ausrücken - "weil Brandmelder von alkoholisierten Asylbewerbern ausgelöst wurden", sagt Bürgermeister Schärer. Ein Feuerwehreinsatz musste laut Polizei sogar abgebrochen werden, weil den Einsatzkräften 200 aggressive Bewohner gegenüberstanden.

Beschwerden aus der Bevölkerung allerdings erreichen den Leiter der Lea, Fabian Heilmann, nach eigenen Angaben selten. Und wenn, dann drehen sie sich um Ruhestörung oder falsche Müllentsorgung.

Wie reagiert das Ministerium?

Schärer machte deutlich, dass sich seine Stadt der Verantwortung stelle, bis zum Jahr 2020 Flüchtlinge zu beherbergen. Ab 2020 aber wolle die Stadt wieder eigene Pläne auf dem Kasernengelände verfolgen. Schließlich habe die Kommune schon mehrere Hunderttausend Euro für ein Zukunftskonzept ausgegeben. Gewerbe, ein medizinisches Versorgungszentrum und barrierefreies Wohnen sind angedacht.